 قِطّة «مسلحة» تثير الرعب في أمريكا | صحيفة تواصل الالكترونية

قِطّة «مسلحة» تثير الرعب في أمريكا

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قِطّة «مسلحة» تثير الرعب في أمريكا

تواصل – وكالات:

في حادثة مثيرة للدهشة، قام أحد المارة في أحد شوارع منطقة نيوبورت بولاية أوريغون الأمريكية، بالتقاط صورة لقطة اعتلت إحدى الأشجار وبدت وكأنها تحمل سلاحاً نارياً.

وهرعت الشرطة إلى المكان لتبين الموقف، قبل أن تفاجأ بأن الصورة مجرد خدعة بصرية وأن السلاح الناري ليس إلا غصن من أغصان الشجرة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد ساهمت عدة عوامل، كشكل غصن الشجرة، ووضعية القطة في إيهام المشاهدين بأن القطة تحمل سلاحاً نارياً بالفعل.

وقالت إدارة شرطة نيوبورت في منشور لها على موقع فيسبوك: “كانت التقارير حول وجود قطة مسلحة هذا الصباح لا أساس لها من الصحة، لأن ما ظنّه الناسُ بندقيةً هجومية، لم يكن سوى غصن شجرة”.

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