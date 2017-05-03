الذهب يقترب من أدنى مستوى له في 3 أسابيع

تواصل – واس:

اقتربت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغته في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بدعم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو.

وبحلول الساعة ” 0717 ” بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % ليصل إلى 1254.36 دولار للأوقية ( الأونصة )، وكان قد تراجع إلى 1251.37 دولار للأوقية أمس وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من نيسان.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % ليصل إلى 1255.40 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.2 % في المعاملات الفورية لتصل إلى 16.82 دولار للأوقية بعدما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاتين 0.5 % ليصل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 917.95 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة ليبلغ 818.72 دولار للأوقية.