 محللون: إنذار «القسام» للكيان الصهيوني يهدف لتحريك صفقة «تبادل أسرى» | صحيفة تواصل الالكترونية

محللون: إنذار «القسام» للكيان الصهيوني يهدف لتحريك صفقة «تبادل أسرى»

0
محللون: إنذار «القسام» للكيان الصهيوني يهدف لتحريك صفقة «تبادل أسرى»

تواصل ـ وكالات:

قال محللون فلسطينيون، إن المهلة التي وجهتها كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، تعتبر رسالة للحكومة الصهيونية، من أجل دفعها لتحريك صفقة “تبادل أسرى”، وأمهلت كتائب القسام، الكيان الصهيوني 24 ساعة للاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام ، أبو عبيدة، في كلمة مسجلة أذاعتها قناة الأقصى، المقربة من حماس مساء أمس “الثلاثاء”، إن كتائب القسام ستزيد 30 أسيراً فلسطينياً على قوائم صفقة تبادل الأسرى، مقابل كل يوم تأخير في الاستجابة لمطالب المضربين”.

ويقول المحلل السياسي، حمزة أبو شنب، إن خطاب كتائب القسام حمل رسالة موجهة من أجل العمل على تحريك صفقة تبادل أسرى بين حماس والكيان الصهيوني، ورأى أبو شنب في حديثه للأناضول أن الخطاب سيطرح حراكًا أكثر جدية في قضية الأسرى الإسرائيليين المأسورين لدى حماس.

وتابع:” كما وسيزيد من المحاولات الإسرائيلية لاستكشاف ما تمتلكه حماس من أسرى إسرائيليين”، وشدد أبو شنب على أن حديث الناطق باسم القسام بلغة الأرقام وإعطاء إسرائيل مهلة محددة لتنفيذ مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، جاء في سياق جدية حماس في التعامل مع هذه القضية.

واستدرك بالقول:” كما وأنه خطاب يشكل ضغطًا على إسرائيل”، واتفق أبو شنب، مع الكاتب والمحلل مصطفى الصواف، في أن الخطاب جاء لتحريك صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل.

وتمت صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل أكتوبر2011 برعاية مصرية، أُفرج من خلالها عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته “حماس” 2006.

شاهد ايضا

واشنطن بوست: الهجوم على الحديدة باليمن يبدو وشيكاً

واشنطن بوست: الهجوم على الحديدة باليمن يبدو وشيكاً

مترجمة في مكتب التحقيقات الأمريكي تتزوج بمسؤول التجنيد في «داعش»

مترجمة في مكتب التحقيقات الأمريكي تتزوج بمسؤول التجنيد في «داعش»

إصابة قائد الحرس الثوري الإيراني «قاسم سليماني» في سوريا

إصابة قائد الحرس الثوري الإيراني «قاسم سليماني» في سوريا

سوريا.. مقتل مستشار عسكري روسي برصاص «قناص»

سوريا.. مقتل مستشار عسكري روسي برصاص «قناص»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>