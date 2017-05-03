20 ألف هندي يعودون إلى بلادهم مستفيدين من حملة «وطن بلا مخالف»

تواصل- سامر محمد:

يستعد الآلاف من العمال الهنود بالمملكة الذين توجهوا إليها بطريقة غير مشروعة أو يقيمون فيها بعد انتهاء مدة التأشيرة الخاصة بهم، للعودة إلى ديارهم مستفيدين من فترة العفو في إطار حملة “وطن بلا مخالف”.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن مسؤول بسفارة الهند في المملكة أن 20 ألفاً و321 هندياً سجلوا، حتى مساء الاثنين الماضي، من أجل العودة إلى الهند مستفيدين من العفو.

وتحدثت الصحيفة عن أن معظم العمال الذين يستفيدون من العفو من ولايتي “أوتار برادش” و” بيهار”، كما أقامت المملكة مركزا في الرياض من أجل الهنود الذين يريدون الخروج من السعودية.

وطلبت السفارة الهندية من كافة الهنود الذين يقيمون في المملكة بطريقة غير قانونية، الاستفادة من العفو الذي يختلف عن عرض 2013م، الذي كان مقتصرا على الرياض وجدة في أنه متاح حاليا في 21 موقعاً في أنحاء المملكة.

وأكد المسؤول الهندي أن أغلب الطلبات بالعودة جاءت من عمال الخدمات الذين ينتظرون العودة للهند، مضيفا أن الأعداد أقل من تلك التي تقدمت في 2013م، لكن كثير من الأسر التي أقامت فترة أطول مما هو متاح في إطار التأشيرة تريد الاستفادة الآن من العفو والعودة للهند.