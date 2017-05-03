بوابة موحدة للقبول الإلكتروني بالكليات الجامعية والتقنية في الرياض

تواصل – واس:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن انضمام الكليات التقنية وفروعها بمنطقة الرياض إلى البوابة الموحدة لقبول خريجي الثانوية العامة.

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتورراشد الزهراني، أن اللجنة التنسيقية للقبول الموحد بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أقرت في اجتماعها الذي عقد بحضور ممثلين عن المؤسسة انضمام الكليات التقنية إلى بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب بمنطقة الرياض، والجدول الزمني للقبول للعام الدراسي القادم 438 / 1439هـ حيث من المقرر أن يتم فتح البوابة لجميع التخصصات الجامعية والتقنية للبنين بمنطقة الرياض يوم الاثنين الموافق 9 / 10 / 1438هـ، وستستمر حتى الساعة 12 ظهراً من يوم الثلاثاء 17 / 10 / 1438هـ على الرابط (WWW.RBU-ADMIT.EDU.SA ).

وبين أنه سيتم إعلان نتائج الفرز الأول عبر البوابة الإلكترونية الموحدة وبدء تأكيد القبول للفرز الأول خلال الفترة من 26-29 / 10 / 1438هـ، على أن يتم إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول للفرز النهائي خلال الفترة من 4-7 / 11 / 1438هـ، حيث سيبدأ العام التدريبي بمشيئة الله يوم الأحد 26 / 12 / 1438هـ.

يذكر أن الكلية التقنية بالرياض، وكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، والكلية التقنية بالخرج، والكلية التقنية بالمجمعة، والكلية التقنية بالقويعية، والكلية التقنية بالزلفي، والكلية التقنية بوادي الدواسر والكلية التقنية بالدوادمي وفروع الكليات التقنية بالحريق وحوطة بني تميم وثادق والارطاوية وحوطة سدير وعفيف والسليل والأفلاج ورماح، والكلية التقنية العالمية بالقويعية والكلية التقنية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض, جميعها ستنضم لبوابة القبول الإلكتروني بمنطقة الرياض.