طريقة جديدة لقياس مؤشرات المرض عبر «واي فاي»

تواصل ـ وكالات:

توصل العلماء في معهد ماساتشوستس الأمريكي لصناعة جهاز جديد أطلقوا عليه اسم “WIGAIT” مزود بأجهزة استشعار متطورة قادرة على إرسال إشارات راديو مطابقة لإشارات الـ”واي فاي”.، ويرسل الجهاز إشارات أضعف من تلك التي ترسلها الراوترات المنزلية والهواتف المحمولة مزود بشاشة تظهر انعكاسات إشارات الراديو عن جسم الإنسان، لتفسر أي خلل أو حركة غير اعتيادية من الممكن أن تكون مؤشرا لمرض ما كباركينسون مثلا.

وأكد المطوّرون أن جهاز “WIGAIT” المزود بتقنية RF CAPTURE، التي صمموها بأنفسهم قادر على استخدام لوغاريتمات رياضية دقيقة لرصد حركة الجسم بدقة تصل إلى 99%، وهو أول جهاز في العالم يستخدم تقنية الـ “واي فاي” للقيام بمثل تلك المهمة.

ويذكر أن باحثين من جامعة كاليفورنيا الأمريكية كانوا قد طوروا سابقا تقنية تعتمد على الـ “واي فاي” لإحصاء عدد الأشخاص الموجودين في غرفة أو مكان مغلق، بهدف ضبط أجهزة التكييف بما يتناسب مع عدد الأفراد.