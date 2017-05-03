الكشف عن أول صورة لـ«شاحنة تسلا» الكهربائية

تواصل ـ وكالات:

نفّذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الخطوات التي وعد بشأنها من قبل، وفي نقاش معه بإحدى جلسات “تيد” الشهيرة، ، أكد أنه بدأ في الجزء الثاني من الخطة الرئيسية من إطلاق أول شاحنة كهربائية للشركة.

وعلى الرغم من كشف ماسك، عن الصورة الأولى للشاحنة، إلا أنها تشويقية فقط لكونها لم تكشف عن كثيرٍ من التفاصيل، وإنما عرض السيارة من الأمام فقط.

وأكّد ماسك بحسابه الرسمي على شبكة “تويتر”، أن الإعلان الرسمي سيكون في سبتمبر، وهو الوقت الذي سيتم فيه عرض نموذج أوّلي للشاحنة.

يُذكر أن تسلا، تُخطط للإعلان عن شاحنة صغيرة خلال العامين المقبلين؛ لمساعدة الشركة لاختراق بعض الأسواق التي فيها تحظى فيه هذه النماذج على شعبية أكثر من غيرها.