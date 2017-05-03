لجنة التنمية الاجتماعية بمركز حي الجلوية يستضيف مفتي الشرقية (صور)

تواصل- غنية الغافري:

استضافت لجنة التنمية الاجتماعية بمركز حي الجلوية مفتي المنطقة الشرقية فضيلة الشيخ علي بن صالح المري ونوه مدير مركز حي الجلوية وإمام وخطيب جامع الإمام فيصل بن تركي د. طارق أحمد الفارس خلال استقبال فضيلة الشيخ المري، والتي حضرها جمع من أهالي الحي إلى أنجازات مركز حي الجلوية بقسميه الرجالي والنسائي.

كما أعلن عن برامج جديدة تهتم بكافة شرائح الحي كملتقى الشباب والذي يقام في حديقة القادسية بحي الجلوية تحت رعاية مجمع الحياة بلازا التابع لمجموعة الضويان القابضة، ودعا الفارس أهالي الحي إلى الاستفادة من برامج الحي ومتابعة فعاليات المركز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المحتفلة كما رحب الفارس بكافة الحضور من أهالي الحي على تفاعلهم واستجابتهم للدعوة.

وتضمن البرنامج عرضاً مرئياً لأنشطة وفعاليات المركز بقسميه الرجالي والنسائي، من جانبه قدم ضيف الديوانية فضيلة الشيخ علي بن صالح المري كلمة توجيهية، أكد فيها أهمية الفتوى والحرص على تسهيل الوصول للناس من خلال التقنية الحديثة حيث بين أن مكتب الإفتاء بالشرقية يعمل على إعداد موقع إلكتروني للتسهيل على المراجعين والمستفيدين من المكتب بالمنطقة واختتم اللقاء بتقديم م درع تكريمي لفضيلة الشيخ على تشريفه وزيارته للمركز.