 السجن 14 عاماً لخادمة اعتدت على طفلتين في جازان | صحيفة تواصل الالكترونية

السجن 14 عاماً لخادمة اعتدت على طفلتين في جازان

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السجن 14 عاماً لخادمة اعتدت على طفلتين في جازان

تواصل- جازان:

أصدرت محكمة بجازان حكماً بالسجن لمدة 14 عاماً و1300 جلدة على الخادمة الإثيوبية المعتدية بوحشية على الطفلتين رغد البالغة من العمر 9 سنوات، ورؤى  البالغة من العمر 6 سنوات، وأمهما بمنزلهم في قرية صنبة بجازان، على أن تنفذ 600 جلدة من عقوبة الجلد بحق الجانية في جامع القرية التي شهدت الحادثة.

وكانت الخادمة اعتدت في يناير الماضي على الطفلتين داخل منزل أسرتهما، وضربت رأسيهما بوحشية على الجدار، وعندما تدخلت الأم لإنقاذ طفلتيها اعتدت عليها الخادمة؛ مما استدعى تدخل الجيران وإبلاغ الشرطة التي تمكنت من القبض على الخادمة.

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