شرطة الرياض تُطيح بـ«مفحط» حديقة الزلفي (فيديو)

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه قائد سيارة يمارس التفحيط داخل حديقة عامة بمحافظة الزلفي مستهتراً بالممتلكات العامة ومخالفاً للنظام والآداب، ولقي هذا الفيديو ردود أفعال غاضبة لدى أفراد المجتمع مطالبين بالأخذ على يده وضبطه.

وأضاف الناطق الإعلاني لشرطة الرياض، أن شعبة دوريات الأمن وشعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الزلفي عملت على تحديد هوية قائد المركبة مما أسفر عن ضبطه (حدث سعودي) وتم إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية بالمحافظة، واحالة أوراقه لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة لمعالجة مخالفته حسب الاختصاص.

وأهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة أولياء الأمور بملاحظة أبنائهم حرصاً على سلامتهم كي لا يقع أبنائهم تحت طائلة العقاب.