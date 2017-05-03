 محاكمة مواطنيْن بسبب سقوط أطفال في خزانات عمائرهما | صحيفة تواصل الالكترونية

محاكمة مواطنيْن بسبب سقوط أطفال في خزانات عمائرهما

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محاكمة مواطنيْن بسبب سقوط أطفال في خزانات عمائرهما

تواصل ـ الرياض:

أحالت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، مواطنين إلى المحاكمة بعد سقوط طفلين بحادثتين مختلفتين في خزانات مياه لمبانٍ تقع تحت ملكياتهم، لغياب الاشتراطات الواجب توفرها في المباني تحت الإنشاء ومنها وضع الحواجز وإغلاق الخزانات والمناهل.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة العقيد خالد الجهني، أن حوادث سقوط الأطفال في خزانات المياه في عمائر تحت الإنشاء اتخذ حيالها الإجراءات الرسمية من الوقوف على الموقع، ورصد الملاحظات وتسجيلها بالمشاركة من قبل أمانة المنطقة، وتوفير كافة اشتراطات السلامة، وإحالة صاحب الموقع إذا رصدت عليه ملاحظات إلى محاكمة الدفاع المدني، ويعرض عليه الدعوى ومن ثم تقديم اعتراضه، حيث يصدر حكم تقديري يتمثل في غرامة مالك العقار، يتراوح بين ريال واحد و30 ألف ريال بحسب مقدار المخالفة، كما يحق على المدعى عليه الاعتراض لديوان المظالم لمدة شهر من تاريخ الدعوى، وفقاً لـ”الوطن”.

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