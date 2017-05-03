«نيويورك تايمز» تشيد بتصريحات ولي ولي العهد بشأن اليمن

تواصل – سامر محمد:

أشادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بتصريحات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الحوار الذي بُث أمس على التلفزيون السعودي وشمل عدداً من الموضوعات، من بينها الحرب في اليمن، والعلاقة بإيران، وغيرها من القضايا الداخلية والخارجية.

واعتبرت أن تصريحات ولي ولي العهد بشأن اليمن حملت رؤية إيجابية، حيث ركزت على حديثه بأن القوات السعودية بإمكانها اجتثاث المتمردين في أيام قليلة لكن بهذه الطريقة سيقتل الآلاف من القوات السعودية وكثير من المدنيين، لذلك ينتظر التحالف حتى يتم إنهاك قوى الحوثيين.

وتناولت تصريحاته ولي ولي العهد بأن المملكة ليست في عجلة من أمرها، لأن الوقت في صالح التحالف. وذكرت أن ولي ولي العهد تحدث في مقابلة أجريت معه وبثت على عدد من الشبكات المملوكة للمملكة على القمر الصناعي والتي تم الترويج لها بشكل كبير مقدماً، وهو ثاني لقاء تلفزيوني يُجريه منذ وصول خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز للحكم في 2015م.

وأبرزت انتقاد الأمير محمد بن سلمان لإيران متهما إياها بأنها تتبع أيديولوجية متشددة وتسعى للهيمنة على العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن المملكة هدف رئيسي للنظام الإيراني الذي يسعى للسيطرة على الأماكن المقدسة في السعودية، مؤكدا على أن الرياض لن تنتظر حتى تأتي المعركة إلى المملكة، وبدلا من ذلك ستعمل المملكة على أن تكون تلك المعركة في إيران.

وأكد أن الحوار مع إيران غير ممكن لأنها تعتقد بالإمام “المهدي” ويحتاجون لتمهيد البيئة الخصبة لوصوله ، ويحتاجون للهيمنة على العالم الإسلامي، متسائلاً: أين النقاط المشتركة التي من الممكن أن تجعلنا نتوصل إلى تفاهم مع هذا النظام؟