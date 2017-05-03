واشنطن بوست: الهجوم على الحديدة باليمن يبدو وشيكاً

تواصل- سامر محمد:

رأت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الهجوم الذي يعد له التحالف ضد المتمردين الحوثيين الذين استولوا على ميناء الحديدة باليمن، يبدو وشيكا.

وأشارت إلى أن الطائرات الحربية السعودية أسقطت منشورات على الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون خلال الأيام الأخيرة، والتي تحذر مئات الآلاف من سكان المدينة من هجوم وشيك.

وذكرت أن وزير الدفاع الأمريكي “جيمس ماتيس” خلال زيارته للمملكة في إبريل الماضي، ألمح إلى الدعم العسكري والاستخباري المباشر من قبل الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده المملكة، الذي يسعى لإخراج المتمردين الحوثيين الشيعة من صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.

وتحدثت عن أن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اتخذت موقفا صارما تجاه الحوثيين، مدفوعة باتهام المملكة لإيران بتمويلهم وتدريبهم وتسليحهم كجزء من حرب بالوكالة ضد دول الخليج السنية.

وتوقعت الصحيفة أن يشارك في الهجوم على الحديدة عدد كبير من القوات الإماراتية الشريكة في التحالف، في هجوم قد يستمر لأسابيع وربما أشهر.

وأكدت أن العدوان الحوثي البحري جعل عملية المرور عبر مضيق باب المندب، حيث تأتي وتذهب آلاف السفن من وإلى قناة السويس، عملية محفوفة بالمخاطر، ففي أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون سفنا للولايات المتحدة وقوات التحالف خلال إبحارها في البحر الأحمر.

واعتبرت الصحيفة أن خسارة المتمردين للحديدة قد تدفعهم للعودة إلى مائدة المفاوضات، كما يأمل التحالف، لكن الدماء التي ستسيل قد تعمق الانقسامات في الحرب وتطيل أمد المعاناة هناك.