 وفاة اثنين وإصابة 8 في حادث مروري على طريق «رنية- تربة» | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة اثنين وإصابة 8 في حادث مروري على طريق «رنية- تربة»

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وفاة اثنين وإصابة 8 في حادث مروري على طريق «رنية- تربة»

تواصل – الرياض:

توفي شخصان وأصيب 8 آخرون في حادث انقلاب سيارة على طريق رنية تربة غربي مركز العويلة مساء أمس، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى رنية العام.

وتلقت غرف العمليات بالدفاع المدني، بلاغاً عن انقلاب سيارة تقل 10 أشخاص على طريق رنية تربة، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والمرور مدعومة بفرقة من مستشفى رنية العام واتضح للفرق بعد الوصول للموقع وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في الحادث 5 حالات منهم إصاباتهم متوسطة و3 منهم حالاتهم خطيرة.

وتم التعامل مع الإصابات وتقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم لمستشفى رنية العام، كما تم نقل جثتي المتوفين من الموقع، وحولت بعض الحالات لمستشفى الملك عبدالله في بيشة للعلاج.

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