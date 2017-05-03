«أمانة المدينة» تستعيد أرضاً حكومية معتدى عليها في حمراء الأسد (صور)

تواصل – أحمد الحربي:

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في بلدية العقيق، أكبر موقع تم التعدي عليه من قبل مجهولين في نطاق البلدية.

وذكر المهندس علي الحجوري رئيس بلدية العقيق، أن المساحات المعتدى عليها بلغت(250.000.000) مئتين وخمسين ألف م2، وذلك بقيام مجهولين بالتعدي عليها والبدء بوضع بعض الشبوك والبراميل والبلوك والعقوم الترابية.

وبيّن الحجوري بأن الجهات المختصة ببلدية العقيق قامت بإزالة الإحداثية والتي تقع في حمراء الأسد (ي) جنوب خط التحلية.

وأضاف الحجوري أنه قد تم وقوف المختصين على الموقع بالتعاون مع الدوريات الأمنية وتمت إزالة جميع التعديات المذكورة.