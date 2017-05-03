«ساما»: ادخار المواطنين في البنوك «ضعيف»

تواصل – الرياض:

قال محافظ مؤسسة النقد السعودي (ساما)، الدكتور أحمد الخليفي، إن مستوى الادخار لدى المواطنين ضعيف، مشدداً على أن المؤسسة تدخلت مرتين في شهر ديسمبر لدعم السيولة في البنوك، كاشفا أن قيمة الهجمات العالمية على القطاع المصرفي تبلغ 240 بليون دولار سنوياً.

وقال الخليفي أمس، خلال مؤتمر يوروموني- إن التضخم العالمي يتزايد ووصل إلى 2 في المئة، نتيجة لانخفاض قيمة الصرف المتأثرة بالأحداث السياسية، وفي السعودية سعر الصرف الحالي سيستمر لأن هذا السعر يخدمنا، بحسب “الحياة”.

وأضاف: “ربما لا نرى تسارعاً في النمو في الوقت الحالي، ولكن هناك نمو في الأعمال التجارية، ففي أعمال نقاط البيع كان النمو 60 في المئة، وكان هناك زخم في الطلب في مجال الرهونات العقارية مع مزيد من القروض العقارية”.

وكشف الخليفي أن هناك قلةً في السيولة في الفترة الماضية، مضيفاً: “كنا نراقب الأموال الموجودة في المملكة، وكيف يؤثر (الريبو) الذي تناقص، وعاد الآن إلى وضعه الطبيعي، واختفت مشكلة السيولة في النظام المالي”.