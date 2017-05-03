ولي ولي العهد: لن نُلدغ من إيران مجددًا والمعركة القادمة في عقر دارهم (فيديو)

تواصل – الرياض:

قال ولي ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان: إن المملكة لن تُلدغ من إيران مجدداً، مشدداً على أنه لا توجد نقاط التقاء بين الرياض وطهران للحوار والتفاهم.

وبشأن ما إذا كانت المملكة قد تقيم حواراً مع إيران، أضاف ولي ولي العهد خلال المقابلة التلفزيونية التي أجراها أمس: “كيف أتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة مرسخة بأنه نظام قائم على أيدولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره ومنصوص عليها في وصية (زعيم الثورة الإيرانية، روح الله الموسوي) الخميني”.

وشدد: “لُدغنا من إيران مرة، ولن نُلدغ ثانية، ونعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني، فالوصول لقمة المسلمين هدف رئيسي لإيران، ولن ننتظر حتى تصبح المعركة في المملكة، بل سنعمل لكي تكون المعركة عندهم في إيران”.