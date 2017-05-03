بدء تطبيق نظام الشراء الإلكتروني المباشر بالمستشفيات الحكومية

تواصل – الرياض:

أعلنت الشؤون الصحية بجدة، بدء تطبيق نظام الشراء المباشر الإلكتروني، وتعميمه على جميع المستشفيات الحكومية بالمحافظة، في بادرة هي الأولى على مستوى وزارة الصحة بالمملكة، ملغية بذلك النظام ما سبقه من “الشراء اليدوي” المعمول به مع وزارة المالية.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعليمات الضبط المالي لجميع الجهات الحكومية وما تبعه من ضبط استهلاك الاتصالات من قبل موظفي الدولة بمن فيهم القضاة بواقع 600 ریال للجوال و400 ریال للهاتف الثابت.

وقال مدير إدارة المشتريات بصحة جدة خالد القحطاني، إن آلية الشراء المباشر تتم برفع جميع الطلبات لإدارة الإمداد ومن ثم تأخذ موافقة صاحب الصلاحية عليها ومن ثم تحال إلى الجهة الفنية لوضع المواصفات الفنية وترفع عن طريق المشتريات إلى البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية وبعد اكتمال نصاب العروض تعرض على اللجنه الفنية بمشاركة الجهة الطالبة ومن ثم لجنة الشراء المباشر المركزية للبت والترسية ومن ثم ترسل للميزانية لحجز التكاليف حيث يتم إصدار التعميد وأخيرا ترسل كامل المعاملة للجهة الطالبة لمتابعة التوريد، بحسب “عكاظ”.

ويهدف نظام الشراء المباشر الإلكتروني إلى سرعة تلبية حاجات المرضى عبر بوابة الشراء المباشر (منافسات) التابعة لوزارة المالية، كما يهدف إلى تسهيل وتوحيد إجراءات المنافسات والمشتريات في صحة جدة، إضافة إلى أنه سيدعم الشفافية لتحقيق أعلى معايير الجودة وبأسعار تنافسية بين الموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم.