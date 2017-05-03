بعد انتهاء المهلة.. «أمانة الرياض»: الإغلاق الفوري لـ«مشاغل المساج» المخالفة

تواصل – الرياض:

تلقت مشاغل “المساج” والحمام المغربي في الرياض، أمس الأول الاثنين، إنذارا من أمانة الرياض أمس الأول (الاثنين) ينص على الإغلاق الفوري للحمام واقتصار النشاط على التزيين والخياطة.

يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة من أمانة الرياض لمالكات المشاغل والتي كانت مقدرة بمدة سنة لتصحيح الأوضاع وفق القواعد والضوابط، وفصل نشاط الخياطة عن نشاط التزيين كل في محل منفصل.

وكشفت مصادر في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفقًا لـ “عكاظ”، أن الإغلاق جاء نتيجة لبعض المخالفات والشكاوى على بعض المشاغل، وليس عطفا على الدراسة التي أجريت ومنحتهن مهلة للقيام بالفصل وتصحيح الأوضاع.

من جهته، أكد المتحدث باسم أمانة الرياض إبراهيم الدعيلج أنه لا علاقة للأمانة بعملية الإغلاق، “وهي تنفذ ما يصدر لها من تعليمات من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي منحت المهلة السابقة والتي أمرت بالإغلاق”.