 بعد انتهاء المهلة.. «أمانة الرياض»: الإغلاق الفوري لـ«مشاغل المساج» المخالفة | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد انتهاء المهلة.. «أمانة الرياض»: الإغلاق الفوري لـ«مشاغل المساج» المخالفة

0
بعد انتهاء المهلة.. «أمانة الرياض»: الإغلاق الفوري لـ«مشاغل المساج» المخالفة

تواصل – الرياض:

تلقت مشاغل “المساج” والحمام المغربي في الرياض، أمس الأول الاثنين، إنذارا من أمانة الرياض أمس الأول (الاثنين) ينص على الإغلاق الفوري للحمام واقتصار النشاط على التزيين والخياطة.

يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة من أمانة الرياض لمالكات المشاغل والتي كانت مقدرة بمدة سنة لتصحيح الأوضاع وفق القواعد والضوابط، وفصل نشاط الخياطة عن نشاط التزيين كل في محل منفصل.

وكشفت مصادر في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفقًا لـ “عكاظ”، أن الإغلاق جاء نتيجة لبعض المخالفات والشكاوى على بعض المشاغل، وليس عطفا على الدراسة التي أجريت ومنحتهن مهلة للقيام بالفصل وتصحيح الأوضاع.

من جهته، أكد المتحدث باسم أمانة الرياض إبراهيم الدعيلج أنه لا علاقة للأمانة بعملية الإغلاق، “وهي تنفذ ما يصدر لها من تعليمات من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي منحت المهلة السابقة والتي أمرت بالإغلاق”.

شاهد ايضا

«ساما»: ادخار المواطنين في البنوك «ضعيف»

«ساما»: ادخار المواطنين في البنوك «ضعيف»

رسالة «حميدان التركي» لوالدته بعد نهاية جلسة الإفراج المشروط

رسالة «حميدان التركي» لوالدته بعد نهاية جلسة الإفراج المشروط

في حادث مروري.. وفاة مشرف حلقات تحفيظ القرآن «نايف الشمري»

في حادث مروري.. وفاة مشرف حلقات تحفيظ القرآن «نايف الشمري»

الأحد المقبل.. «التعليم» تتيح تعديل رغبات المتقدمين لحركة النقل الخارجي

الأحد المقبل.. «التعليم» تتيح تعديل رغبات المتقدمين لحركة النقل الخارجي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>