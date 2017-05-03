 قناة إيرانية تعلق بـ«هستيريا» على لقاء ولي ولي العهد | صحيفة تواصل الالكترونية

قناة إيرانية تعلق بـ«هستيريا» على لقاء ولي ولي العهد

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قناة إيرانية تعلق بـ«هستيريا» على لقاء ولي ولي العهد

تواصل – الرياض:

قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، أن إحدى القنوات الإيرانية علقت على اللقاء التلفزيوني الذي أجراه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء، قائلة: “إن ولي ولي العهد “بصق في وجه إيران”.

وذكر المستشار بالديوان الملكي في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “قناة Press Tv الإيرانية تقول إن محمد بن سلمان “بصق” في وجه إيران وتطالب بتحرير مكة والمدينة”، مضيفاً: “واضح أن لقاء محمد بن سلمان أوجعهم للغاية”.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان قد أكد في حواره أمس، أنه لا توجد نية للحوار مع إيران، مبرراً ذلك بأنه لا يمكن الحوار مع دولة تسعى لنشر مذهبها في كل العالم الإسلامي تحت شعار ظهور المهدي المنتظر.

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