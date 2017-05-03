بعد لقاء ولي ولي العهد.. «كبار العلماء»: نثق بحكمة ورؤية ولاة الأمر

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أمس الثلاثاء؛ تعليقًا على اللقاء التلفزيوني لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: ‘‘إن الهيئة تثق بحكمة ورؤية ولاة الأمر، سائلة الله عز وجل لهم السداد والتوفيق”.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “وفَّق الله سموه لما يحب ويرضى.. نثق بحكمة ورؤية ولاة الأمر، ونسأل الله لهم السداد والتوفيق”.

وكان ولي ولي العهد قد تناول خلاء اللقاء العديد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية، وسياسة المملكة الداخلية والخارجية، إضافة إلى “رؤية 2030″، وملفات محلية مهمة كالإسكان والصحة.

ودشن مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم بعنوان “لقاء محمد بن سلمان” تصدر الترند في المملكة، حيث أثنى المغردون على اللقاء والشفافية في طرح الملفات والقضايا الهامة التي تهم المواطن.