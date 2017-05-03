 القصيم.. طالب يتصل بوالدته على الهواء مباشرة أثناء حفل تخرجه (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

القصيم.. طالب يتصل بوالدته على الهواء مباشرة أثناء حفل تخرجه (فيديو)

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تواصل – القصيم:

اتصل أحد الطلاب الخريجين من جامعة القصيم، بوالدته خلال حفل التخرج الذي أقامته الجامعة وبُث على الهواء مباشرة على قناة “عين” التعليمية، ليبشرها بتخرجه، وشاركه في ذلك أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل.

وتحدث الطالب مبارك العميريني خريج كلية الصيدلة لوالدته بالهاتف خلال تواجده على منصة التكريم، وبشرها بتخرجه وتحقق حلمها بأن يصبح ولدها دكتوراً، وأبدت والدة مبارك سعادتها الكبيرة وتمنت له التوفيق في حياته، وقدمت التهنئة لكل أم تخرج ابنها.

وتوجه الطالب العميريني بعدها إلى الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم الذي رعى الحفل، وقدم الأمير تهنئته لأم مبارك بمناسبة تخرج ابنها، مشيراً إلى أنه تذكر شعوره حينما كان طالباً وحينما كان والداً وحينما أصبح مسؤولاً.

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