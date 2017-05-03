 «الجبير» يزور الكونجرس الأمريكي ويلتقي عددا من المسؤولين | صحيفة تواصل الالكترونية

«الجبير» يزور الكونجرس الأمريكي ويلتقي عددا من المسؤولين

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«الجبير» يزور الكونجرس الأمريكي ويلتقي عددا من المسؤولين

تواصل – واس:

قام وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، بزيارة الكونجرس الأمريكي وعقد عدة لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

حيث التقى الوزير الجبير، كلاً من السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، ونائبه السيناتور جاك ريد، كما التقى الوزير السيناتور ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والنائب ماك ثرونبيري رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب.

حضر اللقاءات قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء طيار ركن محمد العتيبي، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية سامي السدحان، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة العميد طيار ركن يوسف الحربي.

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