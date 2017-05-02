لجنة الإفراج المشروط عن «الحميدان» تؤجل اتخاذ القرار ليومين

تواصل – سعود الخالد:

أكد تركي حميدان التركي أن والده المعتقل بأمريكا والذي كان مقررا أن يتخذ بشأنه قرارا اليوم بالإفراج او الرفض او التأجيل، أنه تم تأجيل اتخاذ القرار من قبل المسؤولين عن لجنة الإفراج.

وأضاف عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘ منذ قليل، أن اللجنة وضعت أمام والدي احتمالين، التأجيل أو رفع الملف الى لجنة اعلى مكونه من ٧ أشخاص.

وتابع أن اللجنة ستتخذ قرارها خلال يومين ،، واذا قررت بالتأجيل قد تؤجل لمدة سنتين، وإذا قررت رفعها للجنة أعلى قد تعرض أمامهم خلال الفترة القادمة.

وكانت أروى ابنته قد قالت في وقت سابق‘‘إن المسؤولين عن لجنة الإفراج المشروط منعوهم من الدخول لحضور الجلسة لمؤازرة والدها‘‘.

وأضافت عبر حسابها على “تويتر”: حجتهم كانت واضحة.. كان هناك تلاعب في كلامهم، وناشدت بالدعوة لوالدها أن يثبته الله وينصره عليهم، وختمت بقولها “الجلسة انتهت وننتظر القرار”.

وكان تركي حميدان التركي، نجل حميدان التركي قد أوضح أن جلسة والده التي حددتها لجنة الإفراج المشروط بولاية كولورادو ستبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض.