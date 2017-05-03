اعتقال جندي ألماني انتحل صفة لاجئ لتشويه صورة السوريين

تواصل – وكالات:

تداولت الصحف العالمية، قبل أَيَّام، تَقْرِيرَاً حول اعتقال السلطات الألمانية لجندي ألماني انتحل صفة لاجئ سوري، ومِنْ ثَمَّ انكشف أمره، وكان يخطط لتشويه صورة اللاجئين السوريين بتنفيذ عمليات إرهابية ومحاولة إلصاقها باللاجئين.

وأثارت الحادثة ضجة كبيرة في ألمانيا لطرحها تساؤلات بشأن مدى عمق وامتداد الجناح اليميني المتطرف داخل الجيش الألماني الحديث، كما أن اللافت في تلك الحادثة، كما كتبت في موقع ‘‘ديلي بيست‘‘ الإخباري، جوزفين هاتلين، العاملة في منظمة هيومان رايتس ووتش في القسم الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى، أن الجندي كان يعد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل ألمانيا؛ مِنْ أجْلِ الإساءة للاجئين، وتَحْدِيدَاً السوريين.

وأَضَافَتْ هاتلين في تقريرها، أن ضباط شرطة ألمان اعتقلوا ملازماً ألمانياً (28 عاماً) عُرف باسم فرانكو إي، داخل منشأة عسكرية بالقرب من هاميلبيرج، مدينة صغيرة في إقليم بافاريا، حيث كان يجري تدريبات قتالية. وقد أخرجه رجال الشرطة من داخل حفرة، حيث تم التركيز في الدورة التي شَارَكَ فيها على “تطوير القدرات البدنية والنفسية”، وحتى قبل استجوابه، كانت الملازم، بِحَسَبِ الضباط “مرهقاً للغاية”.

وتابعت هاتلين: الضابط الألماني المعتقل كان يمارس حياة استثنائية، حيث كان يظهر في ثلاث شخصيات. ففي قسم من وقته، كان يبدو كجندي مثالي، وفي جزء آخر كيميني متطرف، وفي جزء ثالث كلاجئ سوري مزيف تحت اسم ديفيد بنيامين، وقد تقدم للحصول على اللجوء في ألمانيا بدون أية إثباتات سوى معرفته ببعض الكلمات العربية، وبإطالته لحيته قليلاً.