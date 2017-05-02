 ابنة حميدان التركي: الجلسة انتهت وننتظر القرار ونخشى من التلاعب | صحيفة تواصل الالكترونية

ابنة حميدان التركي: الجلسة انتهت وننتظر القرار ونخشى من التلاعب

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ابنة حميدان التركي: الجلسة انتهت وننتظر القرار ونخشى من التلاعب

تواصل – خالد العبدالله:

قالت أروى حميدان التركي ابنة المعتقل السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي ‘‘إن المسؤولين عن لجنة الإفراج المشروط منعوهم من الدخول لحضور الجلسة لمؤازرة والدها‘‘.

وأضافت عبر حسابها على “تويتر”: حجتهم كانت واضحة.. كان هناك تلاعب في كلامهم، وناشدت بالدعوة لوالدها أن يثبته الله وينصره عليهم، وختمت بقولها “الجلسة انتهت وننتظر القرار”.

وكان تركي حميدان التركي، نجل حميدان التركي قد أوضح أن جلسة والده التي حددتها لجنة الإفراج المشروط بولاية كولورادو ستبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض.

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