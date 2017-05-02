جامعة حائل تكرم 200 من طلابها ضمن برنامج «متفوقون نعم» (صور)

تواصل – سعود الرفاع:

كرم مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أكثر من 200 طالب وطالبة بحضور أولياء أمورهم، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات برنامج “متفوقون نعم” والذي تشرف عليه عِمَادَة شؤون الطلاب ضمن أعمال مركز التوجيه والإرشاد في العِمَادَة.

وأَوْضَحَ مدير جامعة حائل في كلمة ألقاها في حفل التكريم، أن رفع جودة مخرجات جامعة حائل يعد إحدى أولويات إدارتها، مهنئاً أبناءه الطلاب والطالبات على تفوقهم ونجاحهم في تَحَدِّي التفوق.

وأَضَافَ أن البرامج التي تقيمها الجامعة على مستوى رفع قدرات الطلاب والطالبات في التحصيل العلمي متعددة، منها برنامج “قبلت التحدي” الذي يهدف إلى رفع معدلات المتعثرين دراسياً، ووعد الدكتور البراهيم طلاب وطالبات جامعة حائل بأن يكون في بداية العام المقبل أسبوع للتحدي مِنْ أجْلِ التفوق وارتفاع التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة، مقدماً شكره لعِمَادَة شؤون الطلاب وأساتذة الجامعة والكليات على ما بذلوه من جهود لإنجاح مثل هذه البرامج النوعية.

من جانبه، وجه عميد شؤون الطلاب الدكتور سعود النايف كلمة هنأ فيها أبناءه الطلاب والطالبات، وَأَكَّدَ أن الطالب يمتلك الموهبة ولديه مفتاح التفوق، ولكنه يحتاج إلى برامج تفجر هذه المواهب وتنمي المهارات وتدعمها، وشجع النايف طلبة الجامعة على مواجهة التحديات في سبيل التفوق والنجاح، مُشِيرَاً إلى أن الجامعة وعِمَادَة شؤون الطلاب تبذل الجهود في تطوير وتقديم البرامج اللازمة مِنْ أجْلِ خدمة الطالب وتفوقه.

أما وكيلة عِمَادَة شؤون الطالبات الدكتورة فاطمة المنصور، فقَالَتْ إن تكريم الطالبات المتفوقات يعتبر أحد البرامج الرئيسية لدى مركز التوجيه والإرشاد، والهدف من إقامته تنمية القيم التربوية لدى الخريجة والإحساس بالإنجاز والافتخار بقيمة جهودها التي كُرمت من الجهات التعليمية، ومِنْ أجْلِ زرع الشغف لمواصلة مسيرة العلم لمراحل أعلى والافتخار بما تحققه من إنجاز وتفوق.

الدكتور أسامة مرزوق المشرف على برنامج “متفوقون نعم” شكر مدير الجامعة على ما تقدمه الجامعة من دعم كبير للبرنامج، واستعرض في شرائح مرئية البرنامج منذ بداية التخطيط له، وحتى اكتمال بنائه واعتماده من إدارة الجامعة، ثُمَّ شرح طريقة عمل البرنامج بالتنسيق مع العمادات والكليات المعنية، مؤكداً على أن هذه البرامج النوعية التي يقيمها مركز التوجيه والإرشاد في الجامعة خاضعة للتطوير الدائم بالتنسيق مع إدارة الجامعة، بما يضمن لها الاستمرارية والتفوق ورفع قدرات الخريجين والخريجات من جامعة حائل إن شاء الله.