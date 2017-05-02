«العدل»: التأمين على مركبات منسوبي الوزارة يوفر 550 ريالاً

تواصل ـ الرياض:

منحت وزارة العدل منسوبيها فرصة الحصول على خدمات التأمين على مركباتهم؛ مِمَّا يوفر عليهم 550 ريالاً في التأمين ضد الغير، وكانت قد سجلت وزارة العدل نفسها مع أوائل الوزارات التي وفرت خدمات التأمين الطبي لمنسوبيها.

وبعثت وزارة العدل عبر خدمات البريد الداخلي، لكافة منسوبيها رسالة بريدية، تفيد بتوفير خدمة التأمين على المركبات؛ إِذْ تتم كافة الإجراءات بشكل آلي، ولا يتجاوز الموظف هاتفه الذكي، وليس بحاجة للذهاب إلى مكتب شركة التأمين.

وتبدأ خطوات الحصول على التأمين بتعبئة نموذج على البريد الإلكتروني؛ ومِنْ ثَمَّ إرسال صورة الهوية، والرخصة، واستمارة المركبة عبر تطبيق “الواتساب”، ويتم إرسال التأمين عبر البريد لطباعته، وَفْقَاً لـ”الوطن”.

وقَالَ مصدر: ‘‘إنه سبق أن قام بالتأمين على مركبته بتكلفة لم تتجاوز 1400 ريال، إلا أن الوزارة بتوفيرها لهذه الخدمة وفرت من التكلفة 550 ريالاً؛ مِمَّا كلفه نحو 850 ريالاً للتأمين ضد الغير‘‘.