لهذا السبب.. لا تستخدم شركات الطيران الأبواب الخلفية للطائرات

تواصل ـ وكالات:

هل سألت نفسك يَوْمَاً لماذا لا يستخدم العاملون في المطارات الأبواب الخلفية في الطائرات لصعود ونزول الركاب؛ ما يخفف من الضغط على الباب الرئيسي، وحالات التكدس والزحام ويختصر أوقات الانتظار؟

الواقع أن الشركات لا تريد أن تكلف نفسها ولا الركاب عناء الانتظار لفترات طويلة قبل صعود الطائرة أو الخروج منها، ولكنَّ هناك أسباباً تدفعها إلى عدم تفضيل استخدام هذه الأبواب، بِحَسَبِ تقرير لموقع Bravotv حول الموضوع.

فحل مشكلة الازدحام باستخدام الأبواب الخلفية سيخلق مشاكلَ أخرى، بِحَسَبِ الخبراء، الذين تحدثوا للموقع.

وأَوْضَحَ استشاري الطيران ريتشارد غونزاليز، أن غالبية الطائرات صغيرة الحجم لِذَا سيكون استخدام الأبواب الأمامية والخلفية معاً أمراً غير عملي إذا نظرنا إلى الموارد التي ستحتاجها الشركات لتوصيل الركاب إلى الطائرة، ونصب السلم المتحرك لصعودهم على متنها أو نزولهم منها.

وقال: ‘‘إن الطائرات الكبيرة فقط يمكن أن تلجأ إلى هذا الأمر، وهي مصممة لاستخدام الأبواب الأمامية والخلفية معاً في حال وجود عدد كبير من الركاب‘‘.

لكنَّ هناك سبباً آخرَ لا يقل أهمية، وهو أن غالبية المطارات تستخدم جسوراً متحركة كبيرة الحجم؛ مَا يَعْنِي أنها تستهلك مساحات كبيرة من المطار، في حين تحاول تلك المطارات استيعاب أكبر عدد ممكن من الطائرات عند البوابات؛ لِذَا فإن زيادة أعداد الجسور المتحركة المتوفرة سيكون أمراً مكلفاً، إضافة إلى صعوبة إيجاد مساحات لتحقيق هذا الغرض.

وهناك أَيْضَاً أسباب أمنية وراء هذا الأمر، حَسْبَ خبير الطيران بيرني بيرنز الذي قال: ‘‘إن السماح للركاب بالسير في مدرج المطار حتى الطائرة وسط آلات وموادّ يمكن أن تشكل خَطَرَاً عليهم أمر يحمل الشركات مسؤولية قانونية بحال وقوع أَي حادث، فَضْلاً عن أن هذا الأَمْر سيضيف تكلفة مادية على شركات الطيران؛ لِأنَّها ستحتاج إلى توظيف عاملين مهمتهم الوحيدة هي ضمان وصول الركاب إلى الطائرة بأمان‘‘.