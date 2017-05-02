 وزير المالية: إعادة البدلات والمكافآت يرجع إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير المالية: إعادة البدلات والمكافآت يرجع إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية

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تواصل ـ الرياض:

قال وزير المالية الدكتور خالد الجدعان ‘‘إن السبب في إعادة البدلات والمكافآت يرجع إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي شعرت الحكومة بأنها تسير في الطريق الصحيح وبدأت تؤتي ثمارها‘‘.

جاء ذلك خلال توضيحه خلفيات صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي القطاع الحكومي.

وأضاف، أن السبب الثاني هو شعور خادم الحرمين الشريفين باحتياجات المواطنين، حيث لم يعد لتخفيض البدلات والمكافآت والمزايا المالية تلك الحاجة التي كانت موجودة عند صدور قرار تخفيضها؛ فأعيدت بِنَاءً عَلَى توصية من ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

 

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