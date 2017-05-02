جامعة طيبة تؤجل حفل التخرج إلى العام الجديد.. واستياء بين الطلاب

تواصل – أحمد الحربي:

هنأت ‫جامعة طيبة طلابها، المتوقع تخرجهم للعام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٧ هـ، عبر حساب الجامعة على “تويتر” وتمنت لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

واعتذرت الجامعة، بعد ذلك لطلابها، عن إقامة حفل تخرج لهم، معللة ذلك بتعارض موعد حفل التخرج مع موعد الاختبارات النهائية، وحِرْصَاً من إدارة ‫الجامعة على التحصيل العلمي.

ووعدت الجامعة ‏طلابها بتحديد موعد مناسب لإقامة حفل التخرج مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم ١٤٣٩/١٤٣٨ بإذن الله.

من جانبهم، أبدى طلاب الجامعة استياءهم من هذا التصرف؛ حيث اعتبروا ذلك ظلماً لهم وقاموا بإنشاء وسم على “تويتر”، تحت عنوان #جامعة_طيبة_بدون_حفل_تخرج عبَّر من خلاله أغلبيتهم عن عدم رضاهم بهذا القرار.

وغرد “مالك”، قَائِلاً: “من حقنا كخريجين أن نحتفل بتخرجنا أسوةً بزملائنا في الجامعات الأخرى”، فيما اقترح عبدالرحمن أن يقام حفل التخرج في رمضان.