وصفة منزلية تخلصك من «الصراصير» في دقيقة واحدة

تواصل – وكالات:

تظهر الحشرات ومنها الصراصير المزعجة، خلال الصيف، وتنتشر بشكل كبير، وتواجه ربات البيوت هذه المشكلة بطرق عديدة ولكنها دون جدوى، حيث تعاود الصراصير الظهور مرة أخرى.

ولكن قدمت خبيرة الاقتصاد المنزلي سلوى العزيزي، طريقة فعالة تقضي علي الصراصير وتقتلها في الحال بطريقة سهلة وغير مكلفة.

المكونات: تتكون الوصفة من نصف لتر ماء ونصف لتر صابون سائل.

الطريقة: امزجي الماء بالصابون السائل داخل بخاخة، وابدئي برش الأماكن التي يختبئ بها الصراصير، وستجدينها تموت في الحال أمام عينك بمجرد رش الخليط على الصراصير.