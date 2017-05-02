اكتشاف «جين» جديد في حليب الأبقار قد يضر بالصحة

تواصل ـ وكالات:

على الرغم من الفوائد المتعددة للحليب سواء للبشرة، أو للعظام والأسنان؛ لاحْتِوَائِه على الكالسيوم، إلا أن بعض العلماء اكتشفوا أنه قد يضر بصحة الإنسان.

وعثر علماء معهد جامعة الجراثيم البيطرية “برن” في سويسرا، على جين جديد لدى البكتيريا الموجودة على جلد الأبقار يعمل على مقاومة المضادات الحيوية، ونشر الباحثون نتائج دراستهم في دورية Scientific Reports.

وأَوْضَحَ العلماء في هذه الدراسة أن البكتيريا غير الضارة “Macrococcus caseolyticus” موجودة في حليب الأبقار، وما يصنع منه مثل الجبن، ويعمل هذا الجين على مقاومة جميع الفئات الموجودة من المضادات الحيوية من نوع “بيتا لاكتام”، بما في ذلك السيفالوسبورين.

وأَضَافَ العلماء: أن ذلك يعني أن هذه الكائنات الحية الدقيقة هي العامل الذي يصعب من علاج الأمراض المكتسبة عبر العدوى.