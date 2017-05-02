 تحويل خشب شجرة عمرها 600 عام إلى أثاث | صحيفة تواصل الالكترونية

تحويل خشب شجرة عمرها 600 عام إلى أثاث

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تحويل خشب شجرة عمرها 600 عام إلى أثاث

تواصل – وكالات:

ستصبح بقايا شجرة من البلوط الأبيض عمرها 600 عام في نيوجيرسي، يعتقد أنها من بين أقدم أشجار الولايات المتحدة قطعة من الأثاث.

أزيل الجذع والفروع الأسبوع الماضي من أرض في برناردز، حيث نقلت الثلاثاء إلى بولارو؛ لصنع الأثاث في هيلسايد، وتزن الشجرة 116 ألف باوند، واستغرقت إزالتها يومين بعد أن بدأ العفن في الظهور عليها، وبدا ضعف فروعها خلال العامين الأخيرين.

وقالت ‘‘نيوز12‘‘ في نيوجيرسي: ‘‘إن الشركة ستحول الخشب إلى موائد اجتماعات لبلدية برناردز‘‘، ويقول مسؤولون: ‘‘إن الجنرال جورج واشنطن قام بنزهة قرب الشجرة مع ماركيز دي لافاييت‘‘.

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