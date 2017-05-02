 «اليونسكو» تُصوِّت بالإجماع على قرار اعتبار القدس مدينة محتلة | صحيفة تواصل الالكترونية

«اليونسكو» تُصوِّت بالإجماع على قرار اعتبار القدس مدينة محتلة

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«اليونسكو» تُصوِّت بالإجماع على قرار اعتبار القدس مدينة محتلة

تواصل – وكالات:

صوتت منظمة العلوم والثقافة والتربية “اليونسكو” التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأغلبية أكثر من الثلثين لصالح قرار يعتبر القدس مدينة محتلة.

وبادر بتقديم مشروع القرار عِدَّة دول عربية، والذي يؤكد أن الكيان الصهيوني يحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أَي حق، ويشمل أَيْضَاً الاعتراف بأن المقابر في مدينة الخليل، وقبر راحيل في بيت لحم مقابر إسلامية.

ويصادق القرار الصادر اليوم على 18 قَرَارَاً أُقرت مُسْبَقَاً في اليونسكو، ضد الكيان الصهيوني، ومنها عدم أحقية الاحتلال في الأماكن المقدسة في القدس، وأن هذه الأماكن تَابِعَة للمسلمين فقط، والمسجد الأقصى مكان خاص بالمسلمين، وليس لليهود أَي حق فيه.

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