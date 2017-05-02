 «أردوغان» يوقِّع وثيقة عودته لعضوية «العدالة والتنمية» | صحيفة تواصل الالكترونية

«أردوغان» يوقِّع وثيقة عودته لعضوية «العدالة والتنمية»

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«أردوغان» يوقِّع وثيقة عودته لعضوية «العدالة والتنمية»

تواصل – وكالات:

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية بأنقرة، وثيقة عودته لعضوية الحزب بعد 979 يَوْمَاً من مغادرته له.

ووصل أردوغان، في وقت سابق اليوم إلى مقر الحزب؛ لحضور مراسم عودته للحزب الذي أسسه في العام 2001، بِحَسَبِ وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية.

كان في استقبال أردوغان في مقر الحزب، رئيس الحزب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، وعقيلته سميحة يلدريم، ونائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي، ونائب رئيس البرلمان عائشة نور بهتشكابيلي، ونواب رئيس الحزب.

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