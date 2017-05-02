بأقل تكلفة.. طريقة سهلة لتنظيف أدوات المطبخ المحروقة

تواصل ـ وكالات:

تُعاني الكثير من النساء من صعوبة تنظيف أدوت المطبخ المحروقة من الخارج، وعلى الرغم من استهلاك وقت كبير في تنظيفها إلا أن مظهرها الخارجي يعطي إحساساً بعدم النظافة.

وإليكم طريقة سهلة تخلصكم من البقع الخارجية باستخدام أدوات بسيطة في متناول اليد مثل: (الماء، والخل الأبيض، وبيكربونات الصودا، وفرن).

أما عن طريقة التنظيف فتتم كالتالي: (املئي أسفل الوعاء بالماء، بعدها ضعي 1 كوب من الخل الأبيض، واتركيه ليغلي ثُمَّ ابعدي الوعاء عن النار، وضعي 2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا بداخله، واتركيه يفور، ثُمَّ تخلصي من الخليط، ونظفي الوعاء بالطريقة المعتادة).