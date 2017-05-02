 «الخارجية» تنفي تحصيل مبالغ مالية مقابل التصديق على المستندات | صحيفة تواصل الالكترونية

«الخارجية» تنفي تحصيل مبالغ مالية مقابل التصديق على المستندات

0
«الخارجية» تنفي تحصيل مبالغ مالية مقابل التصديق على المستندات
السفير أسامة بن أحمد نقلي

تواصل – عبد الرحمن الخالد:

نفى مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية، السفير أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الثلاثاء، تحصيل الوزارة رسوماً أو مبالغَ مالية مقابل التصديق على أي مستندات.

وقال “نقلي” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”؛ تعليقاً على تلقي بعض المواطنين والمقيمين اتصالات من رقم وزارة الخارجية الرئيس بطلب مبالغ مالية؛ لقاء تصديق بعض الأوراق الرسمية والشهادات: ‘‘إن الوزارة لا علاقة لها بتلك الاتصالات المزعومة”.

وأضاف، أن موظفي الوزارة، لا يقومون بإجراء مثل هذه الاتصالات، مشدداً على أن الوزارة ستقوم بالملاحقة القانونية للجهات التي تقف خلف محاولة اختراق أمن الوزارة وانتحال الهوية.

شاهد ايضا

طاجكستان تترقب منحة سعودية لبناء برلمان جديد ومجمع حكومي

طاجكستان تترقب منحة سعودية لبناء برلمان جديد ومجمع حكومي

«الاستئناف» تنقض حكم صرف الدعوى في قضية «رافعة الحرم» وتعيده للجزائية

«الاستئناف» تنقض حكم صرف الدعوى في قضية «رافعة الحرم» وتعيده للجزائية

الجيش الصهيوني يقتل مستوطناً بزعم أنه فلسطيني في القدس

الجيش الصهيوني يقتل مستوطناً بزعم أنه فلسطيني في القدس

توفير كراسي متحركة لخدمة المسنين وذوي الاحتياجات بـ«مطار جدة»

توفير كراسي متحركة لخدمة المسنين وذوي الاحتياجات بـ«مطار جدة»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>