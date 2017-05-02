 الجيش الصهيوني يقتل مستوطناً بزعم أنه فلسطيني في القدس | صحيفة تواصل الالكترونية

الجيش الصهيوني يقتل مستوطناً بزعم أنه فلسطيني في القدس

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الجيش الصهيوني يقتل مستوطناً بزعم أنه فلسطيني في القدس

تواصل – وكالات:

قَتَلَ جيش الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، مستوطناً يهوديّاً عند حاجز حزما شمال القدس؛ بعد الاشتباه أنه فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن.

وذَكَرَتِ الشرطة الصهيونية، أن الشخص الذي أراد أن يمر عبر الحاجز سيراً على الأقدام اقترب من “عناصر الأمن” المنتشرة على الحاجز وحاول طعن أحدهم، بِحَسَبِ وكالة “معاً” الفلسطينية.

وكانت وسائل الإعلام الصهيونية، ادَّعت أن شابّاً فلسطينيّاً قُتل بعد أن أطلقت قوات جيش الاحتلال النار عليه؛ بِدَعْوَى محاولته تنفيذ عملية طعن.

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