طاجكستان تترقب منحة سعودية لبناء برلمان جديد ومجمع حكومي

تواصل – سامر محمد:

من المتوقع أن تقدم المملكة منحة بـ200 مليون دولار لطاجكستان؛ مِنْ أجْلِ بناء برلمان ومجمع حكومي في العاصمة دوشنبه، وذلك وَفْقَاً لمصدر بالحكومة الطاجيكية تحدث لموقع “آسيا – بلس” الطاجيكي.

ونقل الموقع عن المصدر، أن القرار الجديد ببناء البرلمان والمجمع الحكومي لا يعني هدم مبنى البرلمان الذي بُني في 1946م.

وذكر الموقع، أن اتِّفَاقَاً بشأن التمويل الخاص ببناء البرلمان والمجمع الحكومي في العاصمة، جرى التَّوَصُّل إليه خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الطاجيكي “إمومالي رحمون” للمملكة في يناير العام الماضي.