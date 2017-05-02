 «الاستئناف» تنقض حكم صرف الدعوى في قضية «رافعة الحرم» وتعيده للجزائية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الاستئناف» تنقض حكم صرف الدعوى في قضية «رافعة الحرم» وتعيده للجزائية

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«الاستئناف» تنقض حكم صرف الدعوى في قضية «رافعة الحرم» وتعيده للجزائية

تواصل – متابعات:

أعادت محكمة الاستئناف، أمس، ملف دعوى بن لادن (الرافعة) إلى المحكمة الجزائية في مكة، وقررت نقض الحكم السابق الصادر في يناير الماضي والذي قضى بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة.

وقَالَتْ مصادر مُطَّلِعَة: “إن خمسة من قضاة محكمة الاستئناف درسوا القضية، وأيدوا رأي المدعي العام، ورأي القاضي المخالف في الحكم السابق، إِذْ تمسك باختصاص المحكمة بالدعوى، في حين عارضه قاضيان وتمسكا بعدم الاختصاص، ليصدر الحكم وقتها بالأكثرية”، بِحَسَبِ “عكاظ”.

وكانت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، قد أَصْدَرَتْ في 2017/1/26 حكماً ابتدائيّاً بالأغلبية، يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد مجموعة بن لادن، في دعوى سقوط رافعة الحرم لعدم الاختصاص.

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