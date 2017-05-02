توفير كراسي متحركة لخدمة المسنين وذوي الاحتياجات بـ«مطار جدة»

تواصل ـ واس:

دشَّن المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، منصات خدمة ذوي الاحتياجات الخَاصَّة وكبار السن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد تحديثها وتطوير خدماتها، إلى جانب تأهيل فريق متخصص لتقديم هذه الخدمة، وتوريد أحدث الكراسي المتحركة لتسهيل تنقلاتهم داخل الصالات إلى صعودهم الطائرات في رحلتي المغادرة والوصول.

وتفقد الجاسر المنصة الخَاصَّة بخدمة العسكريين الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، ومواقع الخدمة في صالتي الوصول والمغادرة للرحلات الداخلية والدولية، ومنطقة الترانزيت المخصصة للمسافرين المواصلين، فيما تفقد أجهزة الخدمة الذاتية، مطَّلعاً على عملية تصعيد المسافرين إلى الطائرات وَفْقَ الآلية الجديدة لتحديد مناطق الإجلاس في بطاقة صعود الطائرة.

وشاهد الجاسر الطائرة السابعة من طراز بوينج (B777 – 300ER) المزودة بالأجنحة المميزة للدرجة الأولى التي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء الجمعة الماضي، التي تعد أحدث الطائرات في أسطول السعودية.

وَشَدَّدَ الجاسر، على أهمية تسخير كافة الإمكانات؛ مِنْ أجْلِ توفير أفضل الخدمات لضيوف “السعودية”، والاستعداد لتنفيذ الخطة التشغيلية لإجازة الصيف التي تتضمن زيادة في الرحلات والسعة المقعدية على القطاع الداخلي والوجهات الدولية التي تشهد خلال الإجازة طلباً متزايداً على السفر.