أفضل وصفة منزلية لعلاج تشقق الكعْبين

تواصل ـ وكالات:

تعاني بعض النساء من مشكلة تشقق الكعبين خلال فصل الصيف؛ مِمِّا يُسبِّب آلاماً مزعجة، وقد لا يستطعن ارتداء الأحذية بِسَبَبِ تلك التشققات، بل يتطلب ذلك منهم ارتداء أحذية بمواصفات خَاصَّة.

وتنصح مجلة “فرويندين” الصحية الألمانية، باللجوء إلى وصفة منزلية بسيطة تتمثل في ماء الورد والجليسرين؛ مِنْ أجْلِ التغلب على تلك المشكلة، موضحة أن ماء الورد غني بالفيتامينات ويتمتع أَيْضَاً بتأثير مُطهِّر؛ مِمَّا يَجْعَلُهُ مثاليّاً لعلاج تشقق الكعبين، حيث يَمْتَاز الجليسرين بأنه غني بالدهون؛ وبالتَّالي فهو يعمل على ترطيب الكعب ويمنحه ملمساً ناعماً وأملسَ.

وللاستفادة من هذه المزايا، يتم المزج بين هذين المكونين، وتطبيق الوصفة على الكعبين مساءً، ثُمَّ ارتداء جورب سميك، ثُمَّ الذهاب إلى الفراش، وللحصول على النتائج المرجوة، ينبغي تطبيق هذه الوصفة المنزلية البسيطة على مدار عِدَّة أَيَّام متتالية.