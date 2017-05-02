 «تويتر» توقع اتفاقاً مع «بلومبرج» لتقديم بث إخباري بالفيديو على مدار الساعة | صحيفة تواصل الالكترونية

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«تويتر» توقع اتفاقاً مع «بلومبرج» لتقديم بث إخباري بالفيديو على مدار الساعة

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«تويتر» توقع اتفاقاً مع «بلومبرج» لتقديم بث إخباري بالفيديو على مدار الساعة

تواصل – وكالات:

تعمل شركة ‘‘تويتر‘‘ بالتعاون مع شبكة ‘‘بلومبرج‘‘ الإعلامية، على تطوير قناة إخبارية تعمل لأربع وعشرين ساعة يوميّاً لخدمة الرسائل في موقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن البث الصوري الحي على هذه القناة برامج تقدمها بلومبرج، علاوة على متابعات وتغطيات من مكاتبها حول العالم، ويُضاف الاتفاق الجديد إلى قائمة الاتفاقات التي أبرمتها ‘‘تويتر‘‘ مع جهات إِعْلَامية عديدة؛ لنشر المحتوى الذي تقدمه على شبكة موقع التواصل الاجتماعي.

وقد تساعد الصفقة ‘‘تويتر‘‘ في تحقيق المزيد من المنافسة مع عمالقة الإنترنت، أمثال: ‘‘جوجل‘‘، و‘‘فيسبوك‘‘؛ إِذْ تحصد الشركتان بالفعل الكثير من المكاسب من إعلانات الفيديو.

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