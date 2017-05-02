 «تويتر» تُغلق حساباً باللغة العربية لـ«خامنئي» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«تويتر» تُغلق حساباً باللغة العربية لـ«خامنئي»

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«تويتر» تُغلق حساباً باللغة العربية لـ«خامنئي»

تواصل ـ وكالات:

أغلقت شركة “تويتر” حساب المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، دون ذكر الأسباب. وأوقفت الشركة بالفعل الحساب الرسمي لخامنئي على تويتر، صباح اليوم الثلاثاء، وهو الحساب الذي يتوجه إلى جمهور المتحدثين باللغة العربية.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بَيَانَاً من مكتب خامنئي الإعلامي يصف هذه الخطوة من منصة التواصل الاجتماعي بأنها “عدائية” تجاه حساب “كان يتولَّى مُهِمَّة نقل الأخبار المتعلَّقة به”.

وتعمَّد مكتب خامنئي، من دون انتظار رد واضح من شركة “تويتر”، تدشين حساب جديد مخصص للغة العربية فقط.

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