«تنظيم الكهرباء»: تمديد فترة طلب مرئيات العموم حول تنظيم الطاقة الشمسية

تواصل ـ واس:

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن تمديد طلب مرئيات العموم حول تنظيم الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة إلى الأحد الموافق 7 / 5 / 2017 م، حيث سبق للهيئة أن قامت بإعداد هذا التنظيم ونشره في موقعها الإلكتروني WWW.ECRA.GOV.SA طلباً في مرئيات العموم.

وأوضحت الهيئة أن التمديد جاء بناء على طلب بعض الجهات بتمديد المدة الممنوحة لتقديم الملاحظات والمرئيات على مسودة تنظيم الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، إضافة إلى حرص الهيئة على إتاحة الفرصة لجميع الجهات المهتمة وذوي الاختصاص في هذا المجال لإبداء مرئياتهم.

ويؤسس هذا التنظيم لتمكين الراغبين في استخدام أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة لتزويدهم ببعض احتياجاتهم من الكهرباء في المنشآت الموصلة بشبكة توزيع الكهرباء باستخدام أسلوب صافي القياس للطاقة المستهلكة في المنشأة والطاقة الفائضة والمصدرة إلى شبكة توزيع الكهرباء، مع ضمان فاعلية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت في المملكة وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء.

وأشارت الهيئة إلى إمكانيات إرسال جميع المشاركات والمرئيات على التنظيم المتوفر في موقع الهيئة إلى أحد العناوين التالية: البريد الإليكتروني: FGJABRI@ECRA.GOV.SA ، أو TECHNICALA.DEPT@ECRA.GOV.SA أو مناولة (نسخة ورقية أو إلكترونية) باليد في الهيئة أو عن طريق عنوان البريد التالي: ص.ب. 4540 الرياض 11412، أو بواسطة الفاكس على رقم 00966112019113 .