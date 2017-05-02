«التخصصات الصحية»: 10 آلاف متخصص يحملون «البورد السعودي»

تواصل ـ واس:

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن نحو 10 آلاف طبيب وطبيب أسنان وصيدلي وممرض يحملون شهادة الاختصاص السعودية “البورد السعودي” مشيراً إلى أن الشهادة تقدم 97 تخصصاً صحياً عاماً وفرعياً، لافتاً إلى أنها تعد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي، حيث حظيت بالاعتراف العالمي وتمنحها الهيئة للخريجين بعد اكمالهم متطلبات التدريب واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.

وهنأ الدكتور عبده خريجي الدفعة الـ 20 من حملة شهادة الاختصاص السعودية البالغ عددهم أكثر من 1400 طبيب وصيدلاني وممرض المزمع الاحتفاء بهم يوم التاسع من مايو الجاري في مدينة الرياض، مؤكداً أن هذا الحفل يأتي تتويجاً لمسيرة علمية تلقى فيها الخريجين العلم والمهارة للعمل في ممارسة الطب وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن المملكة تملك الكوادر الوطنية المؤهلة على أعلى مستوى وتثق دائماً بالممارسين السعوديين الذين يسعون دائماً إلى تطوير أدواتهم والعمل في خدمة وطنهم والسعي الحثيث نحو رفع مستوى الخدمة الصحية ومواكبة التطور العلمي في المجال.

ونوّه الأمين العام للهيئة إلى الجهات والأفراد الذين أسهموا في هذا الانجاز إسهاماً فعالاً وأساسياً التي لم يكن الانجاز ليترجم الى أرض الواقع دونها، داعياً الخريجين والخريجات إلى تقوى الله والإخلاص في القول والعمل والحرص الدائم على بذل المزيد من الجهد فيما أوكل إليهم من مهام إنسانية في جانب معالجة المرضى والعمل بجد إخلاص على تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على ثرى هذا البلد المعطاء، موصياً الخريجين بنقل أوصيهم بنقل ما تعلموه إلى الأجيال القادمة, مؤكداً على الالتزام بأخلاقيات المهنة التي يحث عليها ديننا الحنيف في التعامل مع المرضى والزملاء.

وقال “أن القيادة الرشيدة – حفظها الله – تنظر باهتمام بالغ إلى القطاع الصحي وإلى جودة الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن برامج “رؤية المملكة” ستنعكس إيجاباً على القطاع، حيث تعمل الهيئة على عدد من المحاور التي من شأنها أن ترفع الكفاءة وجودة القطاع الصحي.

ورفع الأمين العام للهيئة، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على ما يولونه من اهتمام ورعاية للقطاع الصحي، داعياً الله أن يحفظ مليكنا ووطننا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.

وعبّر عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق الربيعة, على رعايته هذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي تفخر بها “الهيئة” بتخريج هذه الدفعة التي تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ الهيئة من حملة شهادة الاختصاص السعودية.