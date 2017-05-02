بدء فعاليات مسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في جاكرتا

تواصل – واس

بدأت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم ، فعاليات مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية لعامها الثامن, التي يشارك في تنظيمها، مكتب الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية .

واستمعت لجنة تحكيم المسابقة، إلى تلاوات عدد من المشاركين الذين بلغ عددهم 120 مشاركاً من 25 دولة .

وأوضح عضو لجنة التحكيم في المسابقة الدكتور عبدالله بن محمد الجارالله، أن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية أصبحت من المسابقات الدولية وصار لها حضور وأهمية وأصبحت تجسد مدى الاهتمام والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – للقرآن الكريم التي بدأت داخل المملكة من خلال المسابقات المحلية وفي مقدمتها درة المسابقات مسابقة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره ومسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره.

وقال : إن عناية المملكة بالقرآن الكريم شملت جميع القطاعات بل وصلت هذه العناية والاهتمام إلى مستوى المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وكذلك من خلال جمعيات تحفيظ القرآن الكريم التي ترعاها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأبان الدكتور الجارالله أن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية تنقسم إلى قسمين : قسم على النطاق الوطني من خلال مسابقة للذكور وأخرى للإناث حيث تميزت المسابقة هذه السنة بإقامة مسابقة للسيدات وكانت محل حفاوة وسرور من قبل الحافظات للقرآن الكريم كما تميزت هذه السنة بزيادة عدد الدول المشاركة على المستوى الدولي مما كان له الأثر الإيجابي على النطاق الوطني بجمهورية أندونيسا وعلى النطاق الدولي في دول آسيان والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية من خلال مستويات الطلاب المتقدمين والوفود المشاركة.

وعن آلية التحكيم بين المتسابقين أفاد الجارالله أن المسابقة مقسمة إلى عدة فروع : الأول لحفظ 30 جزءاً والثاني 20 جزءاً والفرع الثالث 10 أجزاء وتعتمد الآلية على الحفظ والآداء وأحكام التجويد ، أما فيما يتعلق بمسابقة حفظ الحديث الشريف فتعتمد على حفظ 100 حديث وحفظ 500 حديث.

يذكر أن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية التي تتبناها سنوياً مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية, تحظى باهتمام وتفاعل مميز من الدول المشاركة حيث تتزايد بشكل ملحوظ أعداد المتنافسين منذ انطلاقة المسابقة قبل سبع سنوات.