 ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء القطري يستعرضان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة | صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء القطري يستعرضان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة

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ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء القطري يستعرضان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة

تواصل – جدة
عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله -، اجتماعا ثنائيا مع الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر ، وذلك في قصر السلام بجدة .
وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين البلدين خصوصا فيما يتعلق بمجال التعاون الأمني.
كما جرى استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وموقف البلدين الشقيقين منها .

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