 فلسطين.. مسيرات حاشدة بقطاع غزة تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام | صحيفة تواصل الالكترونية

فلسطين.. مسيرات حاشدة بقطاع غزة تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام

0
فلسطين.. مسيرات حاشدة بقطاع غزة تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام

تواصل – وكالات:

انطلقت اليوم مسيرات حاشدة، بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في مناطق قطاع غزة كافة للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ورفضاً لسياسة الحصار المفروض على القطاع.

وتأتي هذه المسيرات للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ 16 على التوالي حيث بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 7000 أسير، من بينهم 330 أسيراً من قطاع غزة، و680 أسيراً من القدس وأراضي عام 1948، و6000 أسير من الضفة الغربية المحتلة، و 34 أسيراً من جنسيات عربية، في الوقت الذي يشتد فيه الحصار على قطاع غزة، وزيادة الأزمات.

شاهد ايضا

«المنافسة» يُشهر بمصنع «عبدالله الدخيل» لتثبيته أسعار بيع الغازات الطبية

«المنافسة» يُشهر بمصنع «عبدالله الدخيل» لتثبيته أسعار بيع الغازات الطبية

«التخصصات الصحية»: 10 آلاف متخصص يحملون «البورد السعودي»

«التخصصات الصحية»: 10 آلاف متخصص يحملون «البورد السعودي»

انطلاق المناورات البحرية لتمرين «الاتحاد البحري ـ 17» بالخليج العربي

انطلاق المناورات البحرية لتمرين «الاتحاد البحري ـ 17» بالخليج العربي

CNN: «أرامكو» تنجح في الاستحواذ على «جوهرة التاج» الأمريكية

CNN: «أرامكو» تنجح في الاستحواذ على «جوهرة التاج» الأمريكية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>